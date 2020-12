Vorfall in Niederkrüchten : Einbrecher hebeln Fenster auf

Niederkrüchten Schreck am Heiligabend: Um 15.30 Uhr verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Haus an der Dorfstraße in Niederkrüchten und suchten dort nach Beute.

Unbekannte haben am Donnerstag um 15.30 Uhr ein Fenster in einem Haus an der Dorfstraße in Niederkrüchten-Overhetfeld aufgehebelt, um in das Gebäude zu gelangen. Dort durchsuchten sie Schränke und Schubladen. Was entwendet wurde, stand am Montag noch nicht fest. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02162 3770 entgegen.