Einbruch in Einfamilienhaus Diebe fliehen mit Tresor und Schmuck

Zwischen Freitag, 3. und Montag, 13. März sind laut Polizei Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Ulmenstraße in Niederkrüchten eingebrochen. Dort wurde die Terrassentür aufgehebelt, Räume wurden durchsucht sowie ein Tresor, Schmuck und persönliche Dokumente gestohlen. Zeugen können Hinweise geben an das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162 3770.