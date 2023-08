Biergarten in Niederkrüchten Die letzten Tage am Lütterbeach

Das Besucherfazit sei jedoch überwiegend positiv gewesen: „Wir hatten in diesem Jahr besonders viele Besucher von außerhalb, langsam spricht sich unser Lütterbeach rum“, bemerkt Amberg. In dem Biergarten lernen sich viele Menschen kennen, treffen alte Bekannte, knüpfen neue Kontakte: „Hier haben sich auch schon Menschen verliebt“, verrät der Betreiber. Besonders beliebt bei den Besuchern in dieser Saison: Cocktails aller Art. Und beim Essen seien die Streetfood-Pommes mit unterschiedlichen Toppings ein Kassenschlager gewesen. „Wir haben auch tolle Salate, die alle einzeln mit leckeren Dressings angemacht werden“, so Amberg. Die außergewöhnliche Speisekarte trage laut dem Niederkrüchtener auch zu dem Erfolg vom Lütterbeach bei. Und natürlich die musikalischen Highlights am Wochenende: „Dann ist die Hütte immer voll.“