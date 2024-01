Am Gewerbering in Niederkrüchten Unbekannte brechen eine DHL-Packstation auf

Niederkrüchten · An der DHL-Packstation in Niederkrüchten-Dam hat es erneut ein Problem gegeben: In der Zeit des Jahreswechsels sind 20 Schließfächer aufgebrochen worden.

20 Fächer einer Packstation wie dieser wurden laut Polizei auf dem Gelände eines Discounters am Gewerbering in Niederkrüchten-Dam aufgebrochen. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Die Täter schlugen nach Angaben der Polizei während der freien Tage im Zeitraum von Samstag, 30. Dezember, bis Dienstag, 2. Januar, zu. Etwa 20 Schließfächer wiesen Hebelmarken auf. Im Tatzeitraum wurde die Packstation auf dem Gelände eines Discounters am Gewerbering in Dam laut einer DHL-Unternehmenssprecherin nicht beliefert. „Nach unserem System ist kein Paket in diesen Fächern hinterlegt worden“, sagte die Sprecherin auf Anfrage unserer Redaktion. Daher könne davon ausgegangen werden, dass keine Pakete gestohlen wurden. Im Fall der Fälle – etwa bei einem Diebstahl aus einer Packstation – sind die Pakete der Kunden laut DHL versichert. Das gelte auch, wenn ein Paket aus dem Zustellerfahrzeug entwendet werde. Da sich die meisten Fächer der Packstation in Dam mittlerweile wieder schließen ließen, könne es sein, dass die Station schon bald wieder in Betrieb genommen werde, erklärte die Sprecherin. Das Unternehmen habe Anzeige erstattet und arbeite mit der Polizei zusammen. Bereits im Juli 2023 standen an dieser Station sechs Fächer offen. Damals war eine der vermuteten Ursachen, dass ein Kunde einige Fächer nach der Nutzung offen stehen gelassen hatte. Diesmal handele es sich um etwas anderes, sagte die DHL-Sprecherin. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise unter der folgenden Rufnummer: 02162 3770.

