Verkauf ab Hof in Niederkrüchten Weihnachtsbaum-Kauf ist Familiensache

Niederkrüchten · Familie Mevissen in Elmpt und Familie Heinen in Birth sind gewappnet: Auf beiden Bauernhöfen sind in der Adventszeit Weihnachtsbäume zu kaufen. Auch Last-Minute-Bäume sind kein Problem.

07.12.2023 , 14:00 Uhr

Günter Mevissen und seine Mitarbeiterin Julia Hockelmann präsentieren einen der Bäume, die es auf dem Mevissen-Hof zu kaufen gibt. Foto: Christel Netuschil

Von Christel Netuschil