Demonstration in Niederkrüchten Hunderte protestieren gegen Extremismus

(hh) Es ist eher selten, dass die Logos von CDU und Die Linke auf einem Plakat zu einer gemeinsamen Aktion aufrufen. In Niederkrüchten war das der Fall, denn es ging schließlich um ein Anliegen, auf das sich immer noch sehr viele Menschen einigen können: der Erhalt der Demokratie. „Demonstration für Demokratie, gegen Extremismus und Ausgrenzung“ war die Devise, für die am Sonntag, 10. März, in Niederkrüchten schätzungsweise 400 Menschen auf die Straße gingen. Aufgerufen dazu hatten nicht nur CDU und Linke, sondern auch Grüne, FDP, SPD und die Wählergemeinschaften NWG und CWG. Auch die Gemeindeverwaltung hatte auf ihren Internetseiten den Demo-Aufruf veröffentlicht.