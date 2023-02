Neue Attraktion im Naturpark Schwalm-Nette Neuer Aussichtsturm im Schwalmbruch

Stolze acht Meter ragt der neue Aussichtsturm in die Höhe – und ist damit 1,50 Meter höher als der Vorgänger. Wer die 42 Stufen hinaufsteigt, hat einen fantastischen Blick über das Elmpter Schwalmbruch in Naturschutzpark Schwalm-Nette. „Wir haben heute den schönen Anlass, den Aussichtsturm einweihen zu dürfen. Ich denke, er ist uns gut gelungen“, das sagte Andreas Coenen, CDU-Landrat des Kreises Viersen, als er am Donnerstag mit Niederkrüchtens Bürgermeister Karl-Heinz Wassong das rot-weiße Flatterband vor der ersten Stufe durchtrennte. „Der Turm ist quasi eine Landmarke“, sagte Wassong. Der neue Aussichtsturm kostet 225.000 Euro. Das Vorhaben wurde zu 80 Prozent über das NRW-Förderprogramm „Ländlicher Raum“ finanziert. Die restlichen 20 Prozent stammen vom Naturpark Schwalm-Nette.