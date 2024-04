Angebot in Niederkrüchten Aufstellen, damit ein Problem nicht Familiengeheimnis bleibt

Die Interaktionen, die während einer Aufstellung zum Tragen kämen, entwickelten sich teils von allein, indem jede Person sich in ihre Stellvertretung hineinversetzt, nachspürt, welche Emotionen sich zeigen und diese zum Ausdruck bringt. „Beim Familienaufstellen geht es nicht ums Erzählen und Deuten“, so die Niederkrüchtenerin, sondern ums Hinschauen und Hinfühlen. Durch die entstehende Resonanz, aber auch anhand gezielter Intervention durch Carolin Sandner käme ans Licht, was die Menschen in der aufgestellten Konstellation tatsächlich bewege und wie der Klient sein Anliegen bearbeiten könne.