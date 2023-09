Gemeinderat Niederkrüchten CDU-Fraktion erhält weiteren Sitz

Michael Tekolf ist am 18. August verstorben, in der Ratssitzung am Dienstag gedachte Bürgermeister Karl-Heinz Wassong (parteilos) an das Ratsmitglied. Tekolf war bei der Kommunalwahl 2020 für die CDU in den Gemeinderat gewählt worden. Im Januar 2022 traten er und vier weitere Mitstreiter aus Fraktion und Partei aus. Kurze Zeit später gründeten sie eine neue Fraktion, die Niederkrüchtener Wählergemeinschaft (NWG). Für Tekolf rückte jetzt Johannes Hürckmans (CDU) als neues Ratsmitglied nach.