Angebot in Niederkrüchten Gute Stube – das Café für Menschen mit Demenz

Ein wenig Hintergrundwissen gibt es auch mit auf den Weg. So wird erörtert, dass Heilkräuter in der Volksheilkunde vielfältig zum Einsatz kommen können: als Tee, Gewürz oder Beigabe in Umschlägen. Als die Rede vom Spitzwegerich ist, weiß eine Besucherin zu erzählen, wie sie aus besagtem Kraut einen Saft für ihre Kinder kochte, der gegen Erkältungen half; eine andere Frau erinnert sich, wie gut ihr eine Auflage mit Zwiebeln bei Ohrenschmerzen dienlich war. Damit das Gehörte auch noch weiter Früchte tragen darf, verteilt Peggy Löhr kleine Gläser mit Schraubverschluss und gibt Spitzwegerichblätter in jede Hand. „Die Blätter können jetzt kleingerissen und ins Glas gegeben werden“, erklärt sie, kommt anschließend mit Hochprozentigem an jeden Tisch und übergießt das Kraut damit. Das Gemisch solle nun etwa drei bis vier Wochen ziehen, sagt sie, ab und an leicht geschüttelt werden, und Anfang Juli habe man dann ein Mittel, das Linderung bei Insektenstichen verspräche. Sprayfläschchen zum Befüllen bekommen alle Gäste mit.