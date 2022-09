Niederkrüchtenerin Marianne Lipp ausgezeichnet : Bundesverdienstkreuz für frühere Vize-Landrätin

Niederkrüchten Über Jahrzehnte hat sich Marianne Lipp in der Politik, für soziale Fragen und für die Umwelt engagiert – eine Lebensleistung, die jetzt mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande belohnt wurde.

Seit mehr als 30 Jahren setze sich Lipp für die Belange ihrer Mitbürgerinnen und Mitbürger in herausragender Weise ein, sagte Coenen. „Ich freue mich sehr, dass Ihr Einsatz im Kreis Viersen mit dieser Auszeichnung gewürdigt wird. In den ganzen Jahren unserer Zusammenarbeit waren Sie eine verlässliche Begleiterin, die ihren Werten immer treu geblieben ist“, wandte sich Coenen an die Ausgezeichnete.