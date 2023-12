Niederkrüchtens Bürgermeister Karl-Heinz Wassong „Das hat mich oft nicht schlafen lassen“

Kurz vor den Feiertagen wollten wir von Bürgermeister Karl-Heinz Wassong wissen, was für ihn die wichtigsten Ereignisse in Niederkrüchten waren und wie er auf 2024 schaut. Eigentlich wäre er in Urlaub gewesen, aber da im Rathaus eine Reihe von Mitarbeitern an Covid19 erkrankt sind, hat er seinen Urlaub gestrichen. Das hat dem Bürgermeister aber nicht die Laune verdorben.