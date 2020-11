Kommunalpolitik in Niederkrüchten : Bürgermeister und Ratsmitglieder vereidigt

Niederkrüchten In der konstituierenden Ratssitzung wurden auch die Ausschussvorsitzenden gewählt. Die ersten Rats- und Ausschusssitzungen in neuer Besetzung sind bereits für Mitte November terminiert.

Die Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen liegt mittlerweile fast zwei Monate zurück. Niederkrüchtens Bürgermeister Karl-Heinz Wassong wurde Mitte September in seinem Amt bestätigt und wird die Gemeindeverwaltung für weitere fünf Jahre leiten. Über die personelle Zusammensetzung des Gemeinderates und der Fachausschüsse fanden zwischenzeitlich Abstimmungen zwischen den gewählten Kandidaten der politischen Parteien statt. Auch die Entscheidung, wer künftig als stellvertretende Bürgermeisterin oder stellvertretender Bürgermeister unter anderem repräsentative Aufgaben in der Gemeinde wahrnimmt, musste noch gefällt werden. Seit der Wahl am 13. September befanden sich daher noch der „alte“ Gemeinderat und die bisherigen Ausschüsse mit ihren Mitgliedern im Amt.