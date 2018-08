Niederkrüchten: Bürgermeister Kalle Wassong will mit Bürgern über Freibad diskutieren

Niederkrüchten Niederkrüchtens Bürgermeister lädt für den 16. August zum Dialog ins Rathaus ein

Seit Wochen wird in Niederkrüchten über den Erhalt des Freibads gestritten. Bürger fordern in einer Online-Petition die Rettung des Bades. Bis gestern Nachmittag hatte die Petition im Internet 4543 Unterstützer gefunden, davon 2436 aus Niederkrüchten. Nach Medienberichten und teils heftigen Diskussionen in sozialen Netzwerken hat Bürgermeister Kalle Wassong (parteilos) nun für Donnerstag, 16. August, einen Sonder-Bürgerdialog angesetzt: Im Rathaus in Elmpt, Laurentiusstraße 19, will er ab 18 Uhr mit Bürgern über die Zukunft der Bäder diskutieren.