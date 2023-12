Kirchen und Altenheime in Niederkrüchten und Brüggen Im roten Express geht’s von Krippe zu Krippe

Der Krippenweg wird zum neunten Mal angeboten und steht in diesem Jahr unter dem Motto „Neue Wege gehen“. Mehr als 30 Ehrenamtler sind im Einsatz, die die Krippen am 26. Dezember betreuen. „An fast jedem Standort können sich die Krippenweg-Besucher auf kleine Aktionen in Form von Geschichten und Musik freuen. Es gibt aber auch die stille Kirche, in der man einfach die Krippenszene in aller Ruhe genießen kann“, sagt Edi Houben, Leiterin der Arbeitsgruppe Krippenweg.