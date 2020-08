Diskussion um Seen in Brüggen und Niederkrüchten : An Seen gibt es erneut stärkere Kontrollen

Niederkrüchten/Brüggen Am Venekotensee und am Dahmensee war es zu chaotischen Zuständen gekommen. Die Satirepartei Die Partei stellt ihre Wahlplakate für Slogans zu der Seen-Problematik zur Verfügung.

Die Gemeinden Niederkrüchten und Brüggen wollen am Wochenende erneut an den Seen stark kontrollieren. Anwohner beschreiben die Situation am Venekotensee am vergangenen heißen Wochenende als „chaotisch“. Zwar kontrollierten dort das Ordnungsamt, ein externer Sicherheitsdienst sowie die Kreispolizei. Zahlreiche Autos, die Zufahrten blockierten und im Halteverbot standen, wurden abgeschleppt. Zudem wäre ein Siebenjähriger, der nicht schwimmen konnte, fast im See ertrunken und musste reanimiert werden. Gaffer behinderten die Arbeit der Rettungskräfte. Auch am Dahmensee herrschten laut Michael Einmal vom Ordnungsamt Brüggen am vergangenen Wochenende „chaotische Zustände“; auch dort wurden Autos abgeschleppt.