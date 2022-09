Gemeinde hat Sanierungs-Kosten kalkuliert : Niederkrüchten muss Millionen fürs Freibad aufbringen

Niederkrüchten Bürgermeister Karl-Heinz Wassong hofft auf Zuschüsse des Bundes. In wie vielen Jahren die sanierte Badeanstalt eröffnet werden könnte und wie sich die Gemeinde ums Schulschwimmen bemüht.

Die vom Bürgerentscheid geforderte Sanierung des Niederkrüchtener Freibads wird nach derzeitiger Schätzung etwa 6,6 Millionen Euro kosten. Diese Zahl nannte Bürgermeister Karl-Heinz Wassong am Dienstagabend im Gemeinderat. Die CDU hatte einen umfangreichen Fragenkatalog an Wassong zum Stand und zur Zukunft von Frei- und Hallenbad vorgelegt. Wenn Niederkrüchten Glück hat, müsste die Gemeinde die 6,6 Millionen Euro nicht alleine aufbringen. Sie hat sich um Zuschüsse des Bundes aus einem Progamm beworben, das die Sanierung von kommunalen Sportanlagen unterstützt. Maximal könnten aus diesem Topf 45 Prozent der Investitions- und Planungskosten bestritten werden. Der Haken: Ob sich dieses Füllhorn für Niederkrüchten öffnet, ist völlig unklar. Denn darin stecken 476 Millionen Euro, um die sich rund 11.000 Städte und Gemeinden in ganz Deutschland bewerben können. Ihr Interesse hat die Gemeinde Niederkrüchten angemeldet. Ob ihr Projekt Chancen hat, möglicherweise auf diese Art unterstützt zu werden, wird sie womöglich im November erfahren.

Viele Schäden am Bau in Niederkrüchten

Die Betriebskosten für das sanierte Freibad hat die Gemeindeverwaltung auf eine halbe Million Euro pro Jahr kalkuliert. Zur Frage, ob das sanierte Bad von einem Verein betrieben werden kann – wie im Vorfeld des Bürgerentscheids von Befürwortern einer Sanierung ins Gespräch gebracht wurde – konnte Wassong keine definitive Antwort geben. Am 1. September habe es ein Gespräch mit Vertretern des Fördervereins Niederkrüchtener Bäder und der DLRG Ortsgruppe gegeben, berichtete der Bürgermeister. Darin habe der Verein zwar eine schriftliche Absichtserklärung angekündigt, dass er das Freibad betreiben wolle. Diese liege der Gemeinde aber noch nicht vor, sagte Wassong am Dienstagabend.

Was seiner Meinung nach mit dem völlig maroden und seit Monaten geschlossenen Hallenbad in Elmpt werden soll, dazu wollte Wassong am Dienstag keine Aussagen machen. Da wolle er dem zuständigen Bauausschuss des Gemeinderats nicht vorgreifen. Ein kürzlich von einem Bauexperten präsentiertes Gutachten über den Zustand des Hallenbades listete so viele Mängel auf, dass fraglich erscheint ob sich eine Sanierung überhaupt lohnt und folglich ob es jemals wieder geöffnet wird. Schwimmunterricht in einem Bad in der Gemeinde ist für Niederkrüchtens Schulen einstweilen nicht möglich. Um diesen zu ermöglichen, ist die Gemeinde laut Wassong im Gespräch mit benachbarten Kommunen.