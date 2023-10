Nachfolger in Niederkrüchten gesucht Förster sind „Manager in Grün“

Gerade noch war Wilfried Kaufhold an der Niederkrüchtener Grundschule, um die Baumpflegearbeiten am dortigen Grundstück zu begutachten, als es auch schon wieder ab ins Auto geht, um in den Elmpter Wald zu fahren. „Dort sind die Kollegen mit der Unterhaltung von Reitwegen beschäftigt und es gilt ebenfalls einmal nach dem Rechten zu sehen und mögliche Fragen zu klären“, erklärt er. Wenn der Elmpter beruflich unterwegs ist, kommen an einem Tag schnell einmal 30 bis 50 Kilometer Fahrstrecke mit dem Auto zusammen. Nicht mitgerechnet das Pensum, das er arbeitstechnisch jeden Tag zu Fuß zurücklegt. Das liege durchschnittlich zwischen fünf und zehn Kilometer, berichtet er. Kaufhold übt einen Beruf aus, der ihn viel an die frische Luft führt. Er ist der Gemeindeförster der Gemeinde Niederkrüchten und das seit nunmehr 33 Jahren. Doch damit ist bald Schluss. Vor dem 64-Jährigen liegt noch ein knappes Jahr Berufsleben, dann geht es in die Rente.