Vorfall in Niederkrüchten Blutspuren an Auto – Polizei sucht Verletzten

Der Vorfall muss sich zwischen Dienstag, 21. Mai, 6 Uhr, und Mittwoch, 22. Mai, 23.50 Uhr, an der Wiesenstraße in Brempt ereignet haben. Als ein 50-jähriger Viersener Mittwochnacht zurück zu seinem dort geparkten Auto ging, bemerkte er einen Schaden an der hinteren rechten Seite des Wagens. Um 6 Uhr morgens war der noch nicht vorhanden gewesen. Am Heck seines Autos lagen eine Fahrradtasche, ein Fahrrad-Akku sowie eine Mütze und eine Brille auf dem Boden.