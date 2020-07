Naturschutz in Niederkrüchten : Als Erstes 30.000 Quadratmeter Blühflächen angelegt

NiederkrŸchtener Wildblumen Wiese BiodiversitŠt v.l. Thomas Lankes und Bm Kalle Wassong Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Niederkrüchten Die Gemeinde Niederkrüchten hat sich mehr Naturschutz auf ihre Fahnen geschrieben. Erste Ergebnisse sind sichtbar und wurden jetzt vorgestellt.

Niederkrüchten (tre)

Klatschmohn, Kornblumen, Margeriten, Hornklee, Schafgabe und Co geben sich auf der rund 2000 Quadratmeter großen Fläche hinter dem Eibenweg in Niederkrüchten ein Stelldichein. Am Rand steht dazu eine Informationstafel, die auf die besondere Bepflanzung des ehemaligen Ackerlandes aufmerksam macht. Die Fläche ist jetzt ein Teilstück des großen Ganzen der Gemeinde Niederkrüchten in Sachen Biodiversität.

„Wir haben in einem ersten Schritt 30.000 Quadratmeter Blühfläche, verteilt über ganz Niederkrüchten, angelegt. In einem zweiten Schritt sollen nun weitere 40.000 Quadratmeter folgen“, informiert Bürgermeister Kalle Wassong über die Naturschutz-Pläne der Gemeinde. Was im vorigen Jahr mit einem ersten Treffen begonnen hat, bei dem die Bürger aufgefordert waren, sich mit ihren Ideen für die Biodiversität in der Heimatgemeinde einzubringen, ist ein Projekt geworden, das aus verschiedenen Arbeitsgruppen mit insgesamt 50 aktiven Bürgern besteht, die 16 Projekte betreuen.

Zu den Projekten gehört auch ein Feldhasenmonitoring. Dabei soll untersucht werden, wie viele Hasen es noch gibt und wie Rückzugsflächen für die Tiere geschaffen werden können. An 1900 Straßenlaternen sind inzwischen die Beleuchtungskörper zu Gunsten einer insektenschonenden warm-weißen LED-Beleuchtung ausgetauscht worden. Diese Lampen ziehen weniger Insekten an, die ansonsten an den Lampen verenden. Ein weiteres Projekt steht unter dem Stichwort lebendige Friedhöfe. Auf den drei Friedhöfen sollen die Möglichkeiten ausgeleuchtet werden, wie auch in diesen Bereichen die biologische Vielfalt optimiert werden kann. Die Anlage von Vogelschutzhecken, das Pflanzen weiterer Bäume, der Einsatz von Nistkästen, aber auch die Motivation, Gräber vielschichtig zu gestalten und keinen Schotter einzusetzen – all das gehört zum Projekt Friedhöfe dazu.