Internationale Tagung in Niederkrüchten : Warum sich Biologen Sorgen um das Boschbeektal machen

Der Bischbeek ist noch ein natürlich verlaufender Bach. Foto: BSKS/Hans-Georg Wende

Niederkrüchten Das Naturschutzgebiet Lüsekamp/Boschbeektal in Niederkrüchten liegt unmittelbar an der Grenze zu Roermond – und ist in mancherlei Hinsicht bedroht.

Von Fiona Schultze

Ein Austausch über die Grenze hinweg ist für einen einheitlichen Naturschutz unbedingt nötig. Und einen solchen Austausch unter Experten gab es jetzt in Niederkrüchten. Die Biologische Station Krickenbecker Seen hatte in die Begegnungsstätte zum 14. „Meinweg Ecotop“ Naturkundlern und Naturfreunde aus der Region eingeladen. Rund 160 Teilnehmer aus Deutschland und den Niederlanden nahmen daran teil.

Schnell war allen Besuchern klar: Das Boschbeektal ist ein besonderes Naturschutzgebiet. „Der Boschbeek ist der einzige, natürliche Bach im Kreis Viersen“, berichtet Peter Kolshorn von der Biologischen Station. Andreas Pook vom Amt für Technischen Umweltschutz des Kreises Viersen weiß: „Der Boschbeek ist ein nicht ständig wasserbespanntes Gewässer.“ 2021 konnte der Kreis Viersen jedoch eine neue Quelle des Baches ausfindig machen: „Ab dieser ist die Wasserspannung zusammenhaltend und nicht von Trockenheit bedroht.“ Der Gewässerstrukturgüte nach zu urteilen, sei der Boschbeek das beste Gewässer im Kreis Viersen.

Einige Bereiche, die nicht mehr an den Bach angebunden sind, sind in den vergangenen Jahren immer wieder einmal trocken gefallen. Jan Hermans von der Naturhistorischen Gesellschaft in Limburg berichtet, dass das Boschbeektal über eine besondere Artenvielfalt verfügt – die allerdings von den Trocken-Perioden bedroht ist.

„Das Naturschutzgebiet zeichnet sich durch eine große Biodiversität aus. Dort lebt beispielsweise die zweigestreifte Quelljunger, eine seltene Libelle.“ Diese Libellenart ist jedoch gefährdet. „Wenn bestimmte Bereiche im Boschbeektal trocken fallen, dann wird es sie dort zukünftig nicht mehr geben“, erklärt jan Hermans.