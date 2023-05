Mit vielen Gästen Niederkrüchten startet mit Bezirksschützenfest in Saison

Was sind die interessantesten Programmpunkte? Am Freitag, 5. Mai, um 20 Uhr: Chart-Party mit der Band Booster; am Samstag, 6. Mai, 20 Uhr: Festball mit der Musikband Team Work; am Sonntag, 7. Mai, 13.30 Uhr: Eröffnung Bezirksschützenfest mit Bezirkskönigsschießen am Sportplatz, um 15.15 Uhr großer Festumzug, 17 Uhr: Ausklang mit dem Musikzug Iseringhausen; Montag, 8. Mai, 17 Uhr: Königsparade an der Meinfelder Straße, um 20 Uhr Königsgalaball, erneut mit der Band Team Work; Dienstag, 9. Mai, 12 Uhr: Klompenball mit Karaoke, 16 Uhr: Vogelschuss am Sportplatz, Ausklang im Festzelt.