Beim Bezirksschießen in Niederkrüchten Treffsichere Schützenprinzessinen sichern sich neue Amtszeit

Beim Pokal der Königshäuser holte das Kaiserhaus St. Laurentius und St. Hubertus Elmpt den Pokal. Spannend wurde es beim Mannschaftspokal der Schützen: St. Bartholomäus Gützenrath und St. Georg Brempt schossen jeweils 289 Ringe. Hier entschied der durchschnittliche Teiler von 54 für den Sieg von St. Bartholomäus Gützenrath (der Teiler lag bei St. Georg Brempt bei durchschnittlich 116). Bei den Altersschützen ging der Pokal wieder an St. Maria Overhetfeld, die schon mehrmals den Wanderpokal behalten durfte. Der Jugendwanderpokal geht mit 26 Ringen an Jan Cüsters (St. Maria Overhetfeld). Der Mannschaftspokal der Schülerschützen ging mit 244 Ringen an St. Maria Overhetfeld. Beim Mannschaftspokal Jugend ging die Trophäe ohne Konkurrenz an St. Laurentius und St. Hubertus Elmpt. Beim Geldpreisschießen holte sich Wolfgang Melech (81) den Sieg vor dem Zweitplatzierten Matthias Dericks (84) und Roland Lankes (alle St. Maria Overhetfeld) auf Platz drei. In der Klasse der aktiven Schützen ging der Pokal mit 149 Ringen und einen Teiler von 19 an Olaf Hamacher.