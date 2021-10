Elmpter Wald in Niederkrüchten : Bereits 190 Beisetzungen im Friedwald

Elmpter Wald in Niederkrüchten

Der Friedwald in Elmpt wurde vor einem Jahr eröffnet. Bis jetzt gab es dort bereits 190 Bestattungen. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Niederkrüchten Im Oktober 2020 wurde im Elmpter Wald der Friedwald eröffnet. Diese neue Möglichkeit, eine Urne am Fuße von Bäumen bestatten zu können, ist gut angenommen worden. Das Interesse ist weiter groß.

Seit einem Jahr sind mit dem Friedwald Niederkrüchten Beisetzungen im Wald möglich. Mehr als 650 Menschen haben sich bereits für einen Baum oder Platz im rund 52 Hektar großen Friedwald inmitten des Elmpter Waldes entschieden. Über 190 Verstorbene wurden bereits an ihrem Baum beigesetzt.

„Es gibt immer mehr Bürgerinnen und Bürger, die sich eine Ruhestätte inmitten der Natur wünschen. Mit dem Friedwald Niederkrüchten können wir diesem Wunsch entsprechen. Es freut uns, dass die Ergänzung zu unserem bestehenden Friedhofsangebot so gut angenommen wird“, sagt Bürgermeister Karl-Heinz Wassong (parteilos). Die Gemeinde ist seit der Eröffnung im Oktober 2020 sowohl Trägerin, als auch Waldeigentümerin des Bestattungswaldes.

Im Friedwald Niederkrüchten können Menschen ihre letzte Ruhe unter Roteichen, Buchen und vereinzelten Eichen finden. Freie Baumgrabstätten erkennen Waldbesucher anhand farbiger Bänder. Während an Bäumen mit einem gelben Band eine oder mehrere Einzelruhestätten erworben werden können, stehen Bäume mit einem blauen Band einer ganzen Familie oder einem Freundeskreis als Grabstätte zur Verfügung – und das über Generationen hinweg. Für 99 Jahre ist ein Friedwald ab seiner Eröffnung Ort der letzten Ruhe – ein Konzept, das die Gemeinde Niederkrüchten überzeugt hat.

Landwirtschaft in Meerbusch

Landwirtschaft in Meerbusch : Obst und Bäume im Visier von Dieben

Neonazi in ehemaligem Grab eines jüdischen Wissenschaftlers bestattet

Holocaust-Leugner aus Oberhausen : Neonazi in ehemaligem Grab eines jüdischen Wissenschaftlers bestattet

Wer den Friedwald Niederkrüchten kennenlernen möchte, hat dazu bei einer Waldführung Gelegenheit. Dabei erfahren die Teilnehmenden Wissenswertes rund um die Bestattung in der Natur und können Fragen stellen. Die nächsten Termine sind am 23. Oktober sowie am 6. November, jeweils um 14 Uhr. Eine Anmeldung ist unter Ruf 06155 848-100 oder www.friedwald.de/niederkruechten möglich.