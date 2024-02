Verkehrskontrolle in Niederkrüchten Berauscht und ohne Licht auf der A52 unterwegs

Nach Ansprache über den Außenlautsprecher sei der Wagen dem Streifenwagen zur Ausfahrt Elmpt gefolgt. Auf dem McDonald's Parkplatz kontrollierten die Polizisten das Fahrzeug. Am Steuer saß der 22-jährige Niederkrüchtener, Beifahrerin war die 21-Jährige aus Steinhagen. „Der Fahrer gab an, von einem Disko-Besuch auf dem Weg nach Hause zu sein“, so der Polizeisprecher. Schnell habe sich der Verdacht ergeben, dass beide unter Alkohol- und Drogeneinfluss stehen. Zudem habe der 22-Jährige zugegeben, auf der Autobahn mit der 21-Jährigen den Platz getauscht zu haben. Die Frau hatte keine gültige Fahrerlaubnis. Bei ihr fanden die Beamten ein Tütchen, vermutlich mit Kokain gefüllt. Beide mussten auf der Polizeiwache eine Blutprobe abgeben. Den Führerschein des 22-Jährigen stellten die Einsatzkräfte sicher. Sie fertigten entsprechende Anzeigen, die Ermittlungen dauern an.