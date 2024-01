Für mehr Photovoltaik-Anlagen Niederkrüchten will Bürger zu Solar-Beratern ausbilden lassen

Interessierte können sich bis spätestens 23. Januar telefonisch unter 02163 980165 oder per Mail an lea.korall@niederkruechten.de wenden. Am Tag danach findet eine Online-Inforveranstaltung statt. Wer hiernach Interesse an der Arbeit als Bürger-Solar-Berater hat und aus der Gemeinde Niederkrüchten kommt, kann die anschließenden Workshops besuchen. Es entstehen für die Bürger-Solar-Berater im Rahmen ihrer Tätigkeit laut Gemeinde keine Kosten. Wer eine Beratung durch einen der Bürger-Solar-Berater wünscht, kann sich per Mail an bsb-niederkruechten@mail.de wenden.