Kommunale Wärmeplanung Niederkrüchten startet mit Plänen für Heiz-Strategie

Die Planungen sollen einen Katalog von Maßnahmen hervorbringen mit konkreten Empfehlungen, wo und mit welcher Priorität beispielsweise Baumaßnahmen und Änderungen an der Infrastruktur nötig sind. Dazu wird zunächst analysiert, welchen Wärmebedarf Niederkrüchten hat, wie in der Gemeinde geheizt wird und wie die daraus resultierende Umweltbelastung aussieht. „Darauf aufbauend entstehen Szenarien dazu, wie die Wärmeversorgung in der Gemeinde künftig aussehen soll“, so die Verwaltung. Dem Gebäudeenergiegesetz zufolge sollen die Vorgaben für Heizungen, die künftig zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden sollen, zunächst nur für Neubauten in Neubaugebieten gelten. Alle anderen sind an die kommunale Wärmeplanung gebunden.