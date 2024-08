Projekt in Niederkrüchten Marktstraße wird mit Fördermitteln umgestaltet

Der aus Lobberich stammende Landtagsabgeordnete und NRW-Finanzminister Marcus Optendrenk (CDU) freut sich über die Zuwendung und die damit verbundenen Baumaßnahmen: „Dies ist ein wichtiger weiterer Schritt zur Gestaltung des Ortskerns in Niederkrüchten.“ Nach seinen Informationen stellt die Landesregierung in diesem Jahr insgesamt 26,2 Millionen Euro Fördergeld für die Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Infrastrukturen in kleineren Städten und Gemeinden bereit.