Verkehr wird beeinträchtigt : Bauhof Niederkrüchten stutzt Bäume und Sträucher in Venekoten

Niederkrüchten Rund um den Venekotensee plant die Gemeindeverwaltung Niederkrüchten eine Reihe von Pflegearbeiten an Bäumen und Sträuchern. Und das hat Folgen für den fließenden Verkehr. Durchfahrtssperrungen müssen teilweise eingerichtet werden, auch Verkehrsbeeinträchtigungen sind möglich.

„Das Team des Bauhofs beginnt in dieser Woche am 1. Februar mit den Arbeiten an verschiedenen Stellen im Ortsteil Venekoten“, kündigt Frank Grusen, bei der Gemeindeverwaltung Niederkrüchten zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit, an. Wie lange die Arbeiten dauern werden, hängt auch vom Wetter ab. Grusen rechnet mit „einer Dauer von etwa zwei Wochen“. Die Gemeindemitarbeiter würden Grusen zufolge die Einschränkungen so gering wie möglich halten.