Bauarbeiten bis Mitte Mai : B 221 wird am Montag wegen Sanierung gesperrt

B 221 wird am Montag wegen Sanierung gesperrt

Niederkrüchten Bis Mitte Mai soll die Sanierung voraussichtlich dauern. So lange ist die B 2221 zwischen Niederkrüchten und Arsbeck gesperrt, eine Umleitung wird eingerichtet

Am Montag, 1. März, beginnt die Straßen-NRW Regionalniederlassung Niederrhein mit Arbeiten an der B221, wie sie mitteilt. In dem Bereich zwischen Niederkrüchten und Arsbeck wird die Fahrbahn ebenso saniert wie der Rad- und Gehweg auf einer Länge von 3,5 Kilometern. Dazu wird die B 221 zwischen der Straße „Alte Landstraße“ und der Straße „Burgstraße/An Feldenhausen“ für den Durchgangsverkehr komplett gesperrt. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Mitte Mai dauern.