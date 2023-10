Unfall in Niederkrüchten Auto prallt gegen Baum — zwei Schwerverletzte

Unfallursache war laut Polizei überhöhte Geschwindigkeit. Der Unfall ereignete sich gegen 18.30 Uhr auf der Burgstraße. Ein 22-jähriger Autofahrer aus Schwalmtal kam nach Polizeiangaben aufgrund überhöhter Geschwindigkeit von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. „Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr der 22-Jährige auf der Straße An Felderhausen und wollte geradeaus in Richtung Oberkrüchten weiterfahren“, erklärte ein Polizeisprecher. „Als die Ampel zur B 221 auf Gelblicht umsprang, beschleunigte der 22-Jährige und verlor in der nachfolgenden Rechtskurve der Burgstraße die Kontrolle über das Fahrzeug.“