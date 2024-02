Polizeieinsatz in Niederkrüchten Auto landet bei Verfolgungsjagd im Straßengraben

In der Nacht zum Tulpensonntag hat ein ziviles Einsatzteam der Polizei gegen 3.30 Uhr in Elmpt die Verfolgung eines Autos aufgenommen, das tags zuvor nach einem Einbruch in ein Haus an der Hauptstraße gestohlen worden war. Das Landeskriminalamt NRW, so teilte die Polizei mit, konnte den BMW auf der Schulstraße in Elmpt orten. Auf dem Weg dorthin kam dem Polizei-Team der gestohlene, mit einem polnischen Kennzeichen versehene Wagen mit zwei Insassen entgegen.