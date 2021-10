Freiwillieg Feuerwehr in Niederkrüchten : Erfolgreiche Ausbildung des Truppmann-2-Lehrgangs absolviert

Freiwillieg Feuerwehr in Niederkrüchten

Niederkrüchten 18 Kameraden und eine Kameradin der Freiwilligen Feuerwehr Niederkrüchten haben den Truppmann-2-Lehrgang erfolgreich absolviert.

Der Leiter der Niederkrüchtener Feuerwehr, André Erkens, freut sich über das Engagement der Wehrleute, die für die drei Löschzüge der Gemeinde eine Verstärkung bedeuten. Bei den wachsenden Herausforderungen für die Feuerwehr sei es ein gutes Zeichen, dass so viele Menschen bereit seien, sich dieser Aufgabe mit Freude zu stellen. Denn immerhin sei es ein Ehrenamt, das 24/7 an 365 Tagen im Jahr den Einsatz für die Menschen in Niederkrüchten erfordere. Die Feuerwehr gratuliert ihrer Kameradin und ihren Kameraden zum erfolgreich absolvierten Lehrgang.