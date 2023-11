Heimat- und Kulturverein Archiv zu Niederkrüchtens Geschichte ist wieder zugänglich

Wenn sich am Samstag, 18. November, ab 13 Uhr ein Kinderriesenrad vor dem Hanse Hüske an der Laurentiusstraße 15 in Elmpt dreht, ist es soweit. Der Heimat- und Kulturverein Niederkrüchten (HKV) feiert die Wiedereröffnung seines Heimatarchivs. Nach einer fünfmonatigen Einlagerung wird ein Teil der umfangreichen Sammlung wieder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.