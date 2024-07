Wohnen im Alter in Niederkrüchten Stiftung sagt Altenheim-Neubauplan ab

Was passiert mit alten Patienten, die aus dem Krankenhaus entlassen werden, aber nicht mehr alleine zu Hause leben können - aber auch auf die Schnelle keinen Heimplatz finden? Diese Menschen fallen im Kreis Viersen vielfach durchs Raster. Solche Lücken sollten mit dem Neubau eines Altenheimes an der Kantstraße in Niederkrüchten geschlossen werden, so Herbert Keufner, Vorstand der St. Laurentius-Stiftung. Die Stiftung unterhält in Elmpt ein bestens ausgelastetes Altenheim. In Niederkrüchten sollte ein zweites Haus entstehen. Geplant war ein Haus für 60 vollstationäre Plätze und zwanzig für die Kurzzeitpflege. Doch daraus wird nichts. Die Stiftung hat vor einer Woche die Bedarfsbestätigung an den Kreis zurückgegeben.