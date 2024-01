Gedenkveranstaltung am Lüsekamp Als die Wehrmacht Zivilisten erschoss

Wassong sagte: „Seit 1996 gibt es diesen Gedenkstein, doch nie seit seiner Aufstellung wirkten die Gefahren durch Terror aktueller als nach Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukarine.“ Er erinnerte an das Leid, das deutsche Soldaten zugefügt hatten: „Vor ihrer Hinrichtung mussten die 13 Bürger sich ihr eigenes Grab schaufeln.“ Und die rund 3.000 jungen Leute seien „wie Tiere zum Bahnhof in Dülken getrieben wurden“. Bernd Nienhaus erinnerte sich: „Ich war im August 1965 Mitglied der ersten von Konrad Adenauer und Charles de Gaulle initiierten Jugendaustauschgruppe für Arbeiten auf den Schlachtfeldern an der Marne.“ Er fühlt sich verpflichtet, im Rahmen von Führungen auf die Schrecken des Krieges aufmerksam zu machen. Womit er unzufrieden ist: „Die Teilnehmer sind in der Regel, bis auf wenige Ausnahmen, ältere Menschen.“