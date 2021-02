Senioren in Niederkrüchten : 90-Jährige bleibt bei Enkeltrick am Telefon skeptisch

90-Jährige bleibt bei Enkeltrick am Telefon skeptisch

Senioren in Niederkrüchten

Dieses Mal fiel eine 90-Jährige aus Elmpt nicht auf einen versuchten Enkeltrickbetrug herein. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Niederkrüchten Wieder erhielt eine Seniorin einen Anruf nach der Betrugsmasche des Enkeltricks. In diesem Falle blieb die 90-Jährige in Elmpt aber skeptisch. Nach kritischen Fragen legte die Anruferin auf.

Ein erfolgloser Fall eines Enkeltrickbetruges beschäftigte am Mittwoch die Polizei. In Niederkrüchten-Elmpt gab sich eine Anruferin gegenüber einer 90-Jährigen als Enkelin aus und bat um Geld für einen angeblichen Wohnungskauf. Da dies geheim bleiben solle, dürfe die Seniorin mit niemandem darüber reden, so die falsche Enkelin.