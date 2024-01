Vorfall in Niederkrüchten-Dam 82-Jährige wird Opfer von Einbrechern

Am Dienstagnachmittag ist eine Hausbesitzerin (82) zum Opfer von Einbrechern geworden. In ihrem Haus am Meisenweg in Dam sei an diesem Tag zwischen 15.30 Uhr bis 18.30 Uhr eingebrochen worden, teilte sie der Polizei mit. Die Einsatzkräfte fanden Hebelspuren an einem Fenster. Im Haus wurden Räume und Schränke durchwühlt, Gegenstände wurden gestohlen. Zeugenhinweise an 02162 3770.