Unfall in Niederkrüchten 76-Jähriger verliert am Steuer das Bewusstsein

Nach Angaben der Polizei handelte es sich um einen 76-jährigen aus Velbert, der am Steuer seines Wagens am Sonntagvormittag plötzlich ein medizinisches Problem bekam. Der Senior verlor das Bewusstsein, sodass sein Auto von der Straße Am Kamp abkam. Das Fahrzeug, so berichtete die Polizei weiter, rollte auf das Gelände der Freiwilligen Feuerwehr und prallte gegen eine Gebäudewand. Der 76-Jährige wurde dabei so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde. Weitere Beteiligte kamen nach Angaben der Polizei bei diesem Unfall nicht zu Schaden.