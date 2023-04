Firmenjubiläum bei Elbau 50 Jahre Fliesen und Klinker aus Niederkrüchten

Am 1. April 1973 wagte Johannes Jansen mit einem Partner den Schritt in die Selbstständigkeit. Erfahrungen hatten beide in der Branche bereits gesammelt und nun wurde im Keller von Jansens Haus die Firma Elbau gegründet. Jetzt feiert der Familienbetrieb in Niederkrüchten das 50-jährige Bestehen.