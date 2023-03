Echt jetzt? 27-Jähriger deklariert bei Zöllnern ein Kilo Marihuana

Beamte des Hauptzollamts Krefeld haben am Sonntag, 12. März, am Grenzübergang Elmpt in der Gemeinde Niederkrüchten einen mit dem Auto aus den Niederlanden einreisenden Mann angehalten. Wie das Amt erst am Montag mitteilte, verlief das Gespräch mit dem 27-Jährigen offenbar schnell aufschlussreich: „Auf Befragen der Zöllner nach mitgeführten Waren, teilte der Beteiligte mit, ein Kilogramm Marihuana mitzuführen.“ Das Marihuana war in einem schwarzen Folienbeutel verpackt und befand sich im Kofferraum des Pkw. Außerdem fanden die Zöllner eine geringe Menge Marihuana in der Jacke des Reisenden. Insgesamt stellten sie 1033,2 Gramm sicher. Gegen den 27-Jährigen wurde ein Steuerstrafverfahren eingeleitet. Bei der Prüfung der Personalien stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Der Gesuchte wurde festgenommen.