Bezirksschießen Niederkrüchten 14-Jährige wird erneut Schülerprinzessin

Dazu freute sich Annika Pischler über den Sieg im Jugendwanderpokal. Wie im Vorjahr gewann das Königshaus Gützenrath das Pokalschießen der Königshäuser. Vergeben wurden auch die Bruderschaftspokale an die Bruderschaftler an Oberkrüchten, Altersschützen an Gützenrath sowie an die Jugend und Schüler in Overhetfeld. Der beste Sportschütze war Uwe Willems ringgleich mit Peter Geneschen (Bruderschaft Niederkrüchten), nach Ringteiler-Wertung.