Niederkrüchten-Elmpt : Täter zerstören Bewegungsmelder

Niederkrüchten Bei einem Einbruchsversuch haben Unbekannte zwei Bewegungsmelder eines Hauses zerstört. Die Polizei rät zu guter, mechanischer Fenster- und Türensicherung. Sie bietet Gruppenberatungen an.

(RP) Unbekannte haben in der Nacht zu Montag versucht, in ein Haus an der Hauptstraße in Elmpt einzubrechen. Laut Polizei manipulierten die Täter gegen 2.30 Uhr das elektronische Zahlenschloss eines Hauses. Sie zerstörten zwei Bewegungsmelder an der Hauswand. Die Einbrecher gelangten jedoch nicht ins Haus. Hinweise unter Ruf 02162 377-0. Grundsätzlich raten die Beamten der Kriminalprävention, Einbrüche durch gute Tür- und Fenstersicherungen zu verhindern. Elektronik überwache und schrecke ab. Die technischen Berater der Kriminalprävention informieren über die Sicherungsmöglichkeiten in der Gruppenberatung am 8. Mai, 18 Uhr, in Viersen-Dülken, Mühlenberg 7. Anmeldung und Info unter Telefon 02162 377-1700.