Unfall in Viersen : Unangeschnalltes Kind fliegt gegen Windschutzscheibe

Unfall in Viersen

Die Polizei ermittelt gegen eine 28-jährige Autofahrerin aus Viersen wegen fahrlässiger Körperverletzung. Ihr achtjähriges Kind, das neben ihr nicht angeschnallt auf einem Kindersitz auf dem Beifahrersitz saß, wurde bei einem Bremsmanöver gegen die Windschutzscheibe geschleudert. „Die Scheibe wurde beschädigt, das Kind blieb augenscheinlich unverletzt“, erklärte eine Polizeisprecherin. Der Unfall hatte sich bereits am Samstag gegen 9.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes an der Freiheitsstraße ereignet, wie die Polizei am Montag mitteilte.