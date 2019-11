Viersen : NEW warnt vor Mahnschreiben

Viersen Die NEW warnt vor einem Mahnschreiben des Inkassobüros Aleksander & Co.KG. Das Büro aus Berlin forderte Kunden der NEW dazu auf, die offene Stromrechnung zu überweisen. „Wer ein solches Schreiben erhält, sollte auf gar keinen Fall bezahlen“, riet eine NEW-Sprecherin.

Dem Bundesverband Deutscher Inkasso-Unternehmen (BDIU) liegen ebenfalls zahlreiche Beschwerden von Kunden anderer Energieversorger vor, so dass der Verband konkret vor dem „Inkassobüro Aleksander“ warnt. In dem als dritte Mahnung gekennzeichneten Brief, ist die Rede von zwei Mahnungen auf die der Kunde nicht reagiert hat. Sämtliche Kunden, die sich bei der NEW gemeldet haben, hatten keine offenen Rechnungen.