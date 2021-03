Vorsicht im Kreis Viersen : NEW warnt vor Betrugs-Anrufen

Wer meint, einen Betrugsanruf erhalten zu haben, kann sich an die NEW wenden. Foto: dpa/Uli Deck

Kreis Viersen Die Betrüger fragen am Telefon unter anderem nach der Kontonummer der NEW-Kunden und bieten einen Corona-Bonus an, berichtet ein Unternehmenssprecher.

Im Versorgungsgebiet des Anbieters NEW häufen sich derzeit Anrufe, in denen sich Betrüger als Mitarbeiter des „lokalen Versorgers“ ausgeben. Darüber informiert ein Sprecher des Unternehmens. NEW-Kunden hätten davon berichtet. „Die Betrüger suggerieren, dass sie im Auftrag der NEW anrufen und bieten einen ,Corona-Bonus’ an“, sagt der Sprecher. „Dabei fragen sie gezielt nach der Zählernummer, dem Zählerstand und der Kontonummer.“ Die NEW empfiehlt allen Betroffenen, sich bei Fragen unter der Telefonnummer 02166 2752750 beim Unternehmen zu melden.