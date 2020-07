Mobilität im Kreis Viersen : NEW verkauft wieder Tickets in Bussen

Jeder fünfte Bus der NEW ist jetzt mit Trennscheiben ausgestattet. Foto: Heribert Brinkmann

Viersen Kunden können ab Montag, 13. Juli, in Bussen der NEW wieder Tickets beim Fahrer kaufen. Sie dürfen auch wieder die vordere Tür nutzen. Das betreffe zunächst etwa 20 Prozent der Busflotte in Mönchengladbach und Viersen, teilte ein NEW-Sprecher mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Möglich sei das, weil die Busse zur Sicherheit der Kunden und Fahrer mit einer Trennscheibe ausgestattet seien. Tickets können damit auch wieder vorne im Bus entwertet werden. „Alle Busse, die den Normalbetrieb wieder aufgenommen haben, sind an der Trennscheibe und der fehlenden Abtrennung zwischen Fahrgastraum und Busfahrer erkennbar“, sagt der Sprecher. Bis zum Ende der Sommerferien soll ein Großteil der Busse so umgerüstet sein.

(naf)