Open Air vor dem Rathaus NEW-Musiksommer bringt Paveier nach Niederkrüchten

Die musikalische Sommerserie der NEW startete im Jahr – und hieß damals noch NVV-Jazzsommer. Die Termine konzentrierten sich schwerpunktmäßig auf die Konzertmuschel im Bunten Garten in Mönchengladbach. Dort finden in diesem Jahr an den Sonntagen, 4. August (Just is) , 11. August (Groove Chor) und 18. August (Rebel Tell) jeweils von 11 bis 13 Uhr weitere Konzerte statt. In den vergangenen Jahren hat der NEW-Musiksommer sich gleichwohl weiterentwickelt. Er findet mittlerweile an acht verschiedenen Orten in der Region statt. Es sollen viele unterschiedliche Musikrichtungen bedient und für jeden Geschmack etwas Passendes geboten werden. Neben Rock- und Pop-Bands kommen in diesem Jahr unter anderem ein Chor, der zum Mitsingen einlädt, eine Big Band und zwei DJs zum Einsatz.