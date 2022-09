Störung bei Gas-Kunden : Einige NEW-Kunden in Schwalmtal haben aktuell kein oder weniger Gas

Schwalmtal Ein Wasserrohrbruch im Netz der Schwalmtalwerke hat am Mittwoch zur Beschädigung einer Gasleitung geführt. Das hat Konsequenzen für Schwalmtaler Gaskunden.

Ein Wasserrohrbruch im Netz der Schwalmtalwerke hat am Mittwoch zur Beschädigung einer Gasleitung geführt. Diese füllte sich mit Wasser. Deshalb konnten, wie der Energieversorger NEW am Mittwochabend mitteilte, einige Straßen in der Gemeinde Schwalmtal nicht (wie Quartelsweg, Bruchweg und An St. Georg) oder nur teilweise (wie Kockskamp, Dorfstraße 42-81, Waldnieler Straße und Eichenweg) mit Gas versorgt werden. Die NEW Netz arbeitet daran, die Störung schnellstmöglich zu beheben. Um 19 Uhr war die NEW nicht mehr für aktuelle Informationen erreichbar.