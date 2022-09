Schwalmtaler teilweise ohne Gas : NEW arbeitet noch an Reparatur der Gasleitung

Die Reparatur der in Schwalmtal beschädigten Gasleitung dauert noch. Foto: dpa/Marijan Murat

Schwalmtal Am Mittwoch ist in Schwalmtal eine Gasleitung beschädigt worden. Einige Anwohner kriegen deshalb auch am Donnerstag weniger oder gar kein Gas.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(busch-) Das Unternehmen NEW Netz arbeitet weiter daran, eine am Mittwoch beschädigte Gasleitung zu reparieren. Ein Wasserrohrbruch im Netz der Schwalmtalwerke hatte zu einem Schaden an einer Gasleitung geführt. Diese füllte sich mit Wasser.